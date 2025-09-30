أسعار النفط تهبط مع تخمة الإمدادات!

تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء وسط زيادة المعروض العالمي، مع استئناف كردستان العراق تصدير الخام عبر تركيا، وتوقعات بأن تعلن مجموعة “أوبك+” زيادة جديدة في الإنتاج اعتبارًا من نوفمبر المقبل.

وهبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.58% إلى 63.08 دولار للبرميل، بينما سجل خام “برنت” تراجعًا بنسبة 0.65% ليصل إلى 67.53 دولار للبرميل.

ويُعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى زيادة الإمدادات في السوق، وسط توقعات بأن تعزز “أوبك+” الإنتاج بما لا يقل عن 137 ألف برميل يوميًا خلال اجتماعها المقرر الأحد المقبل.

ويشير المحللون إلى أن استئناف صادرات النفط من كردستان العراق عبر تركيا أسهم في زيادة المعروض، ما أضاف ضغوطًا على الأسعار بعد موجة صعود شهدتها خلال الأسابيع الماضية بسبب المخاوف الجيوسياسية وقيود الإنتاج السابقة، وتُعد صادرات كردستان عنصرًا مؤثرًا على أسواق النفط الأوروبية والآسيوية، حيث يعتمد المشترون على الخام العراقي لتلبية الطلب المحلي والإقليمي.

وفي السياق ذاته، تعمل الحكومة العراقية على تعزيز إنتاج الطاقة المتجددة، إذ من المتوقع أن توفر مصادر الطاقة الجديدة نحو ربع مليون برميل يوميًا، ما يخفف الضغط على النفط التقليدي ويسهم في استقرار الإمدادات على المدى الطويل.

ويعتبر هذا التراجع في أسعار النفط تذكيرًا للمستثمرين بأن الأسواق العالمية لا تزال حساسة لتغيرات الإنتاج والتصدير، وأن أي خطوات لتوسيع المعروض قد تؤثر مباشرة على الأسعار، حتى في ظل المخاطر الجيوسياسية المستمرة في المنطقة.