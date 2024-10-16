أسعار النفط تواصل ارتفاعها مع استمرار التوتر بالشرق الأوسط

في ظل التوتر في منطقة الشرق الأوسط، ومع استمرار مخاوف اضطراب الإمداد، ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.37%، بعد انخفاض حادّ سجّله أمس.

وبحسب بيانات “بلومبرغ”، “صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.37% إلى 70.84 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.31% إلى 74.48 دولار للبرميل”.

ويأتي الصعود بعد انخفاض حاد بنسبة 4% سجلته أسعار النفط في تعاملات أمس الثلاثاء، حيث أغلقت عقود “برنت” عند 74.25 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ مطلع أكتوبر الجاري.