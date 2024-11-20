مع زيادة التوترات بالعالم.. أسعار النفط والذهب تواصل الارتفاع

ارتفعت أسعار النفط بعد تأرجحها بين المكاسب والخسائر، اليوم الأربعاء، مع تصاعد التوترات جراء الحرب الروسية على أوكرانيا، كما واصلت أسعار الذهب ارتفاعها مع زيادة التوترات الجيوسياسية، في ظل تصعيد النزاع بين روسيا وأوكرانيا، وتراجع الدولار الأمريكي في الأسواق.

استقر خام “برنت” من دون تغيير يذكر فوق 73 دولاراً للبرميل، في حين أنهت أسعار خام “غرب تكساس” الوسيط جلسة التداولات مرتفعة بنسبة 0.3%، لتستقر الأسعار فوق 69 دولاراً للبرميل.

وحافظت أسعار الذهب على ارتفاعها المستمر على مدار يومين، مع ارتفاع الطلب على أصول الملاذ الآمن بعد تصاعد التوترات في الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وتم تداول السبائك فوق 2638 دولاراً للأونصة بعد ارتفاعها بأكثر من 2% خلال أول يومين من الأسبوع.

وارتفع الذهب، يوم الثلاثاء، مع سندات الخزانة الأميركية، بعد أن أقر الرئيس فلاديمير بوتين النسخة المحدثة من العقيدة النووية الروسية، والتي وسعت شروط استخدام الأسلحة الذرية. ووجهت أوكرانيا أول ضربة لها بالصواريخ الأميركية على أهداف في روسيا.

ويبحث المستثمرون عادة عن الأمان في المعدن النفيس في أوقات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.

ساعدت قوة الذهب هذا الأسبوع أيضاً في انخفاض الدولار الأميركي، مما أدى إلى تراجع بعض المكاسب القوية التي حققتها العملة في أعقاب فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.