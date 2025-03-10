أسعار النفط والذهب والدولار تواصل تأرجحها.. كم بلغت في تعاملات اليوم؟

وسط استمرار المخاوف من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية بالطلب على الوقود، وزيادة إنتاج “أوبك+”، انخفضت أسعار النفط في تعاملات اليوم.

وبحسب ما أظهرته التداولات” “انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر أبريل المقبل بنسبة 0.54% إلى 66.68 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” لشهر مايو المقبل بنسبة 0.45% إلى 70.04 دولار للبرميل”.

ووفق وكالة رويترز، قال محللون في “آي إن جي”، إن “حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية هي المحرك الرئيسي وراء الضعف”، وأضافوا أن “تخفيضات أسعار النفط من جانب السعودية والإشارات الانكماشية من الصين أضرت أيضا بالمعنويات”.

في السياق، شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال التعاملات الآسيوية الاثنين، و”ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2914.42 دولار للأونصة (الأوقية)، في حين صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2921.90 دولار”.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، “ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 32.56 دولار للأونصة، واستقر البلاتين عند 962.90 دولار، وانخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 946.30 دولار”، بحسب بيانات وكالة رويترز.

إلى ذلك، بدأ الدولار تعاملات الأسبوع على تراجع، بعد تعرضه لخسائر كبيرة الأسبوع الماضي بسبب ضعف سوق العمل الأمريكية المحتمل، “وفي أسواق العقود الآجلة للعملات، خفض المستثمرون صافي المراكز طويلة الأجل بالدولار إلى 15.3 مليار دولار من أعلى مستوى في تسع سنوات والذي بلغ 35.2 مليار دولار في أواخر يناير كانون الثاني، وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى، 103.59″، بحسب بيانات وكالة رويترز.

ووفق رويترز، “ارتفع الين اليوم 0.5 بالمئة إلى 147.27 دولار، وبلغ الفرنك السويسري أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 0.87665 دولار في التعاملات المبكرة، وارتفع اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.086725 دولار”، وارتفع الجنيه الإسترليني 0.16 بالمئة إلى 1.2941 دولار، في حين صعد الدولار الأسترالي 0.14 بالمئة إلى 0.6315 دولار، وكان الدولار النيوزيلندي قد وصل في أحدث التداولات إلى 0.57225 دولار”.