أسماك (التترا) المكسيكية تُعطي الأمل لمرضى القلب

تتمتع أسماك التترا المكسيكية بخاصية مدهشة تتميز فيها عن باقي الكائنات الحية، وهي القدرة على إصلاح قلبها بعد تعرضه للضرر مما دفع العلماء إلى إجراء بحوث ودراسات محاولين تفسير هذه الخاصية ومعرفة قدرتها على تحقيق تقدم في مجال معالجة أمراض القلب عند الإنسان.

فريق طبي من جامعة أكسفورد بقيادة الدكتورة ماتيلدا موميرستيغ أجرى بحوثاً على أسماك التترا التي تعيش في النهر وعلى نظيراتها الأخرى التي تعيش في الكهوف.