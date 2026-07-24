النفط يتراجع دون 100 دولار.. والذهب يواصل «النزيف»

تراجعت أسعار النفط دون مستوى 100 دولار للبرميل، الجمعة، بعدما سجلت موجة صعود قوية دفعت خام برنت إلى تجاوز هذا المستوى للمرة الأولى منذ شهرين، في ظل استمرار المخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية نتيجة التوترات في الشرق الأوسط والهجمات التي تستهدف طرق الشحن.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر إلى 98.59 دولارًا للبرميل عند الساعة 8:32 صباحًا بتوقيت لندن، بعدما قفزت بنسبة 7% في الجلسة السابقة، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر بنسبة 2% إلى 90.39 دولارًا للبرميل.

وجاء هذا التراجع وسط تصاعد المخاوف من تأثير الهجمات على ناقلات النفط في البحر الأحمر، إلى جانب الضغوط الناجمة عن الهجمات الأوكرانية التي استهدفت محطة اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين على الساحل الروسي المطل على البحر الأسود، وهي منشأة رئيسية لصادرات النفط الكازاخستاني.

وسجلت أسعار النفط مكاسب ملحوظة خلال يوليو مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في مياه الخليج العربي، وهو ما انعكس على حركة الملاحة في مضيق هرمز وأثار مخاوف بشأن تدفقات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تعويض الأضرار التي تلحق بالسفن أو الشحنات المرتبطة بالهجمات الإيرانية سيكون من الأصول الإيرانية الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة.

ورد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي محذرًا من مصادرة أصول بلاده، وقال: “استخدام أموال دولة أخرى لتعويض مطالبات مستقبلية يمثل سابقة بالغة الخطورة”.

وقال رئيس الأبحاث في شركة “بيبرستون غروب” كريس ويستون إن الاتجاه العام لأسعار النفط ما يزال يميل إلى الارتفاع، مشيرًا إلى أن خام برنت قد يصل إلى 110 دولارات للبرميل إذا غاب مسار واضح للمفاوضات.

وأضاف ويستون: “عودة الاستقرار تتطلب تحولًا ملموسًا نحو مفاوضات ومسار واضح للتوصل إلى اتفاق سياسي”.

وفي أسواق المعادن، واصل الذهب تراجعه مع اتساع المخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة واحتمال تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للسياسة النقدية بهدف احتواء التضخم.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5% إلى 4030.9 دولارًا للأوقية، بعدما تراجع بنسبة 2% في الجلسة السابقة، ليفقد جانبًا كبيرًا من المكاسب التي حققها مطلع الأسبوع.

وجاء تراجع الذهب رغم استمرار التوترات الجيوسياسية، إذ عزز ارتفاع أسعار النفط وتزايد توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية الضغوط على المعدن النفيس، الذي لا يحقق عائدًا للمستثمرين.

وتسعر أسواق المبادلة احتمالًا بنسبة 34% لرفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، مع توقعات بإقرار زيادة إضافية خلال سبتمبر.

كما تراجعت أسعار الفضة بنسبة 0.4% إلى 57.34 دولارًا للأوقية، فيما انخفضت أسعار البلاتين والبلاديوم، بينما استقر مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري بعد ارتفاعه في الجلسة السابقة.