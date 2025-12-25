أسواق الطاقة مغلقة.. «الخام» عند 58.35 دولار

أنهت أسعار النفط تعاملات يوم الأربعاء على انخفاض طفيف، في ظل تقييم الأسواق لتأثير التوترات الجيوسياسية المستمرة في أوكرانيا وفنزويلا على إمدادات الخام العالمية.

وأغلقت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط لشهر فبراير المقبل عند 58.35 دولار للبرميل بانخفاض نسبته 0.05%، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت لنفس الشهر بنسبة 0.22% لتصل إلى 62.24 دولار للبرميل، مع الإشارة إلى أن أسواق الطاقة مغلقة اليوم بسبب احتفالات أعياد الميلاد.

وسجل الخام الأمريكي انخفاضًا بنسبة 18% منذ بداية العام الجاري، فيما تراجع خام برنت بنسبة 16%، وسط مخاوف من تباطؤ الطلب العالمي وتقييم المستثمرين للتقلبات الجيوسياسية وتأثيرها على الإمدادات.

وتأتي تراجعات أسعار النفط رغم استمرار التوترات في مناطق إنتاج رئيسية، حيث تؤثر الأوضاع في أوكرانيا وفنزويلا على القدرة التصديرية، بينما تشهد الأسواق أيضًا تأثيرات اقتصادية مرتبطة بالنمو الاقتصادي العالمي، وأسعار الفائدة، والسياسات النفطية لمنظمة أوبك+، والتي تعد عنصرًا مؤثرًا على استقرار الأسعار.

وشهدت أسواق النفط تقلبات كبيرة منذ بداية 2025، حيث واجه الخام الأمريكي انخفاضات حادة تجاوزت 18% نتيجة توقعات ضعف الطلب وتزايد المخزونات في الولايات المتحدة، فيما تراجعت أسعار برنت بنحو 16% نتيجة ضغوط اقتصادية عالمية وقيود على الصادرات من بعض الدول المصدرة، رغم استمرار التوترات في مناطق إنتاج حيوية.