«أسود الأطلس» في فورمة قوية.. خماسية نظيفة أمام بوروندي

حقق المنتخب المغربي فوزًا عريضًا على نظيره بوروندي بنتيجة خمسة أهداف دون رد، في مباراة ودية أقيمت مساء الثلاثاء بمدينة الرباط، ضمن برنامج التحضيرات المكثف لخوض نهائيات كأس العالم 2026.

وأقيمت المواجهة خلف أبواب موصدة ووسط سرية تامة، بناءً على توجيهات الجهاز الفني بقيادة المدرب محمد وهبي، في إطار خطة تهدف إلى توفير أعلى درجات التركيز للاعبين وإبعادهم عن الضغوط الإعلامية والجماهيرية خلال المرحلة الإعدادية.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء بالتعادل السلبي، قبل أن يفرض المنتخب المغربي سيطرته المطلقة في الشوط الثاني، حيث نجح في تحويل الأداء إلى مهرجان أهداف حاسم أكد جاهزية المجموعة الهجومية.

وسجل أهداف “أسود الأطلس” كل من أيوب الكعبي الذي وقع على ثنائية، إلى جانب توفيق بن الطيب، فيما أضاف سفيان بنجديدة بدوره هدفين، ليكتمل الانتصار المغربي بخماسية نظيفة عكست تفوقًا واضحًا في الأداء والفاعلية الهجومية.

وتأتي هذه المباراة ضمن سلسلة من الاختبارات الودية التي يخوضها المنتخب المغربي استعدادًا لنهائيات كأس العالم، المقرر تنظيمها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة ما بين 11 يونيو و19 يوليو المقبلين.

ويأمل المنتخب المغربي في مواصلة بناء فريق تنافسي قوي قبل الدخول في أجواء المونديال، خاصة أنه وقع في مجموعة قوية تضم البرازيل واسكتلندا وهايتي، ما يفرض عليه جاهزية عالية منذ البداية.

وكان “أسود الأطلس” قد حققوا إنجازًا تاريخيًا في نسخة كأس العالم 2022 في قطر، عندما أصبحوا أول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى الدور نصف النهائي، في إنجاز لا يزال حاضرًا في ذاكرة الجماهير.