أسوشيتد برس: حفتر اعتذر للولايات المتحدة عن إسقاطه طائرة مُسيَّرة لـ«الأفريكوم»

كشفت وكالة” أسوشيتد برس” الأمريكية، عن قيام قوات حفتر بإسقاط طائرة أمريكية مُسيَّرة تابعة للقيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم”.

ونقلت الوكالة عن مسؤول عسكري تابع لقوات حفتر قوله، إن قواتهم أسقطت طائرة تابعة للأفريكوم فوق طرابلس الخميس الماضي عن طريق الخطأ.

وأضاف المسؤول الذي فضل عدم الكشف هويته للوكالة، أنهم اعتذروا عن إسقاط الطائرة واتفقوا مع المسؤولين الأمريكيين على تنسيق عملياتهم في طرابلس والمناطق المحيطة بها لتجنب وقوع حوادث مماثلة في المستقبل، وفق قوله.

يأتي ذلك في حين نفى الناطق باسم قوات حفتر “أحمد المسماري”، الجمعة الماضية، في مؤتمره صحفي، امتلاكهم أي معلومات عن الطائرة المُسيَّرة التي أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا فقدانها فوق طرابلس.

من جانبه قال الناطق باسم القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا الكولونيل “كارنز كريستوفر”، الأحد، إن حكومة الوفاق وحفتر يدركان نشاط رصدهم بليبيا لدعم عمليات مكافحة الإرهاب، رافضا الكشف عن موقع سقوط الطائرة قائلا إن الحدث يخضع حاليا للتحقيق.

وأعلنت أفريكوم الأيام الماضية فقدانها طائرة دون طيار غير مُسلحة في أجواء العاصمة طرابلس، وهي في عمليات استطلاعية بليبيا بالتسيق مع حكومة الوفاق، من أجل تقييم الوضع الأمني ومراقبة نشاط المنظمات الإرهابية.

وأكدت “أفريكوم” الشهر الماضي، قضاءها على ثلت أعداد الإرهابيين بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني، التي وصفتها وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي لعام 2018 بالشريك الموثوق به لمكافحة الإرهاب.