اختتم فريق باريس سان جيرمان موسم الدوري الفرنسي 2024-2025 بفوز مهم على ضيفه أوكسير بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت مساء السبت على ملعب “حديقة الأمراء”، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المسابقة.

قاد خفيتشا كفاراتسخيليا فريقه لتحقيق الفوز بعدما سجل هدفين في الشوط الثاني، بعدما كان الفريق متأخرًا بهدف مقابل لا شيء سجله لاسين سينايوكو لصالح أوكسير. بهذا الانتصار، حافظ باريس سان جيرمان على صدارته لجدول الترتيب برصيد 84 نقطة، محققًا 26 فوزًا و6 تعادلات مقابل هزيمتين طوال الموسم.

وشهدت المباراة لحظة مميزة احتفل فيها الدولي المغربي أشرف حكيمي برفع العلم المغربي وسط فرحة كبيرة مع زملائه، تعبيرًا عن فخره واعتزازه بجذوره الوطنية في حفل تتويج الفريق بلقب الدوري الفرنسي، فيما احتل أوكسير المركز العاشر برصيد 42 نقطة من 33 مباراة.

يأتي هذا التتويج ليعزز هيمنة باريس سان جيرمان على كرة القدم الفرنسية في السنوات الأخيرة، مع مساهمة بارزة من لاعبيه الدوليين وعلى رأسهم حكيمي.

لعب أشرف حكيمي، الظهير المغربي، دورًا محوريًا في قيادة باريس سان جيرمان لتحقيق لقب الدوري الفرنسي هذا الموسم، تميز حكيمي بسرعة انطلاقه وقدرته على دعم الهجوم والدفاع على حد سواء، ما جعله أحد الأعمدة الأساسية في تشكيلة المدرب.

خلال الموسم، ساهم حكيمي بعدة أهداف وتمريرات حاسمة، كما أثبت نفسه كلاعب يعتمد عليه في بناء الهجمات من الأطراف، قدرت حكيمي على الربط بين الدفاع والهجوم، بالإضافة إلى مهاراته الفنية العالية، جعلت منه سلاحًا فتاكًا في أسلوب لعب باريس سان جيرمان.

كما كان لروح القيادة التي أظهرها حكيمي في الملعب أثر كبير على زملائه، حيث قدم أداءً ثابتًا في المباريات الحاسمة وخصوصًا في مواجهة الفرق الكبرى، احتفاله باللقب وهو يحمل العلم المغربي يبرز مدى ارتباطه بوطنه وفخره بالإنجاز، ما يضفي بعدًا إنسانيًا إلى مساهمته الرياضية.

ويُعد حكيمي من الركائز التي اعتمد عليها باريس سان جيرمان في الحفاظ على لقب الدوري الفرنسي، ويُتوقع أن يواصل تقديم مستويات مميزة في المواسم القادمة.

سبع ديالنا حقق الرباعية! 🇲🇦🤩



أشرف حكيمي يحسم رابع ألقاب #الدوري_الفرنسي مع باريس سان جيرمان 🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/CheUA5pTM2 — الدوري الفرنسي (@Ligue1_Arab) April 5, 2025