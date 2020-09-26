أصناف من «السمك» مُناسبة للأطفال تعرف عليها؟

السمك أحد أقوى مصادر البروتين غير النباتي ولا بد منه في النظام الغذائي لطفلك حتى يساعد على نمو سليم ومتكامل لدماغه وأعصابه وكي يمده بالفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة.

يُنصح الأطباء بتقديم الأسماك للأطفال لما تتضمنه من بروتينات وأحماض دهنية وفيتامينات ضرورية للنمو الصحي السليم للطفل. ولكن دراسة نصحت بأنواع معينة مناسبة للأطفال وحذرت من أنواع أخرى.

حيث أوصى أطباء أطفال من الولايات المتحدة الأمريكية الآباء بالإكثار من تقديم وجبات الأسماك لأطفالهم، لأن الأسماك تحتوي على العناصر الغذائية المهمة للطفل، لاسيما البروتين والحمض الدهني (أوميغا 3) وفيتامين (د)، وفقا لما ورد على موقع الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال.

وشدد الأطباء على ضرورة ألا يقل معدل تناول الأطفال للأسماك عن مرة واحدة أسبوعيا.

وبحسب تقديرات المعهد الألماني لأبحاث تغذية الأطفال، فلابد أن يتناول الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 إلى 9 أعوام نحو 150 غراما من الأسماك أسبوعيا.

ويندرج كل من السلمون والرنجة والسلمون المقرط والأنشوفة والسردين والماكريل الذي يعيش في المحيط الأطلسي ضمن نوعيات الأسماك التي تتمتع بعناصر غذائية مهمة للطفل.

وحذر المعهد من الإفراط في تقديم الأسماك التي قد تحتوي على كميات كبيرة من الرصاص للطفل كأسماك السيف والتونة البيضاء والسمك الخشن البرتقالي وأسماك المرلين.

ولكن بيانات معهد ماكس روبنر الألماني للتغذية والمواد الغذائية أكدت أن محتوى الرصاص أو غيره من العناصر الكيميائية الضارة قليل للغاية في نوعيات الأسماك البحرية، بحسب ما نقلت قناة “DW” الألمانية.