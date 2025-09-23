«أصوات الشباب».. لقاء افتراضي لمشاركة الليبيين في مستقبل بلادهم

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن تنظيم لقاء عبر الإنترنت للشابات والشباب الليبيين، لمناقشة أول تقرير لها حول الشباب بعنوان “أصوات الشباب – نحو مستقبل أفضل لكل الليبيين”.

ويستعرض التقرير أولويات أكثر من 1,200 شابة وشاب من مختلف مناطق ليبيا، تم جمعها من خلال ورش عمل وجلسات نقاش ضمن برنامج «الشباب يشارك».

وسيحضر اللقاء الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، السيدة هانا تيتيه، يوم الخميس 26 سبتمبر 2025، الساعة 5:00 مساءً بتوقيت ليبيا.

ودعت البعثة الشباب إلى التسجيل والمشاركة في النقاش عبر الرابط التالي: اضغط هنا للتسجيل.