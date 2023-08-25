أطباء بلا حدود تنهي أنشطتها في ليبيا لعدّة أسباب

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، عن إنتهاء أنشطتها الطبية في طرابلس في ليبيا أمس الخميس.

وتوفر المنظمة الرعاية الصحية للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء المعتقلين في مراكز الاحتجاز وللسكان الذي يقاسون ظروفًا صعبة في المناطق الحضرية.

وأوضحت المنظمة أنّها ستواصل العمل في مستشفى مصراتة للأمراض الصدرية، وأنّ دعمها للبرنامج الوطني لمكافحة الدرن في طرابلس ومستشفى أبو ستة للأمراض الصدرية وجراحة الصدر سيتوقف في نهاية هذا العام.

وأوضحت المنظمة أن قرار إنهاء أنشطتها الطبية في طرابلس الذي وصفته بـ«الصعب» جاء بعد مراجعة شاملة لاستجاباتها الإنسانية في مختلف بلدان العالم وإعادةً لترتيب الأولويات المالية.

وأشارت المنظمة إلى وجود تحديات التي واجهتها في الوصول إلى الفئات المستهدفة والتي أثرت على أنشطة المنظمة الطبية في طرابلس وفي ظل مناخ يزداد صعوبة على المنظمات الدولية في البلاد.