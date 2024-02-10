أطعمة خارقة تزيد تركيز الطلاب خلال الامتحانات!

تشكل فترة الامتحانات تحديا كبيرا لأولياء الأمور نتيجة تعرض الطلبة لضغوط تتعلق بالأداء في الاختبارات كونها تركز على التحصيل المعرفي بشكل كبير، لذلك يعمل الأهل على توفير أجواء إيجابية للأبناء لتحسين الدراسة ورفع مستويات الفهم والحفظ للمواد الدراسية، من خلال الاهتمام بجودة الطعام واتباع العادات الغذائية الصحية وأنماط النوم المنتظمة التي تسهم في تخفيف التعب والإجهاد وزيادة مستويات التركيز.

ووفقًا لما نشره موقع WIO News، ينصح الخبراء بتضمين أولياء الأمور للأطعمة الخارقة التالية لتعزيز تركيز الأطفال، ومنها:

التوت الأزرق لغناه بمضادات الأكسدة الذي يحسن الذاكرة والوظيفة الإدراكية وصحة الدماغ بشكل عام، والأسماك الدهنية، مثل السلمون والماكريل الغنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية، وخاصة EPA وDHA، ضرورية لنمو الدماغ ووظيفته. يمكن لأوميغا-3 تحسين الذاكرة والتركيز، إضافة إلى التركيز على المكسرات،فالجوز يعد مصدرًا رائعًا لحمض ألفا لينولينيك، وهو حمض أوميغا-3 الدهني النباتي، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة وفيتامين E، ويمكن أن يؤدي تناول الجوز إلى تحسين الوظيفة الإدراكية.

والأفوكادو فهو غني بالدهون الأحادية غير المشبعة، التي تساعد على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ. كما يحتوي الأفوكادو على فيتامين K والفولات، والتي يمكن أن تدعم الوظيفة الإدراكية.

ولاننسى الشوكولاتة الداكنة، التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو ومركبات الفلافونويد والكافيين ومضادات الأكسدة، التي يمكن أن تحسن الحالة المزاجية وتعزز التركيز وتعزز الذاكرة والتعلم.

ومن الخضراوت الورقية، تتميز السبانخ بأنها غنية بالعناصر الغذائية مثل حمض الفوليك وفيتامين K ومضادات الأكسدة، التي تدعم صحة الدماغ والوظيفة الإدراكية، يلعب حمض الفوليك دورًا حاسمًا في تخليق الناقلات العصبية، التي تدعم الوظائف الإدراكية وتعزز القدرة على التركيز.