أطعمة ذات مفعول سحري لمحاربة «الخرف»

يعتبر “الخرف”، تسمية لمجموعة من الأعراض المرتبطة بمجموعة من الأمراض التي تؤثر في الدماغ، إذ يعاني الشخص من تدهور قدرته على التفكير، مما يؤدي إلى انخفاض قدرته على العمل والاعتناء بنفسه، ويحدث الخرف بسبب تلف الخلايا العصبية وروابطها في الدماغ أو فقدانها، وتتوقف الأعراض على المنطقة المصابة من الدماغ، كما تتباين آثاره من مريض لآخر.

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة “ميرور” البريطانية، عن خبيرة التغذية ناهد علي، أن هناك ثلاثة أطعمة من شأنها أن تمنح الدماغ التغذية التي يحتاجها لمحاربة الخرف، مع التقدم في العمر، وهي:

التوت: إذ يقلل من خطر الإصابة بالخرف في منتصف العمر، وبحسب الخبيرة، فإن تناول حفنة أو اثنتين من التوت يوميا أمر مهم للغاية، سواء كان ذلك عن طريق إضافته إلى الشوفان أو الزبادي.

السمك: أشارت خبيرة التغذية إلى أن الأسماك الغنية بالدهون مثل السلمون لها تأثيرات قوية على الدماغ والحفاظ على الخلاي، لافتة إلى أن تناول كميات كبيرة من الأسماك في النظام الغذائي يرتبط باستمرار تحسن الصحة المعرفية في سن الشيخوخة.

المكسرات: وتعتبر رائعة لتغذية الدماغ، إذ إن تناولها على المدى الطويل يعد المفتاح لتحسين الصحة الإدراكية ومكافحة الخرف لدى كبار السن، وفق خبيرة التغذية.

هذا ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، فإن الخرف يؤثر على أكثر من 55 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، ويزداد بما يقارب 10 ملايين حالة جديدة كل عام، ويعتبر مرض ألزهايمر الشكل الأكثر شيوعا للخرف، حيث يساهم في 60-70% من الحالات، ويرتفع خطر الإصابة به مع التقدم في السن.