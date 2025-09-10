أطفال العالم أكثر بدانة.. اليونيسف تحذّر: السمنة تسيطر على صحة الشباب عالمياً

أظهرت بيانات جديدة صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، أن السمنة أصبحت للمرة الأولى الشكل الأكثر شيوعًا لسوء التغذية بين الأطفال والمراهقين حول العالم، متجاوزة النحافة، في تحول مقلق بالمشهد الصحي العالمي.

وبحسب تقرير التغذية الصادر عن المنظمة، فقد انخفضت نسبة النحافة لدى الفئة العمرية من 5 إلى 19 عامًا من نحو 13% في عام 2000 إلى 9.2% فقط في عام 2022، في حين ارتفعت معدلات السمنة من 3% إلى 9.4% خلال الفترة ذاتها. وبذلك باتت السمنة تتجاوز النحافة في معظم مناطق العالم، باستثناء أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا.

نسب مقلقة في الدول مرتفعة الدخل

أشار التقرير إلى أن الدول ذات الدخل المرتفع تسجل أعلى نسب السمنة بين الشباب، حيث بلغت 27% في تشيلي، و21% في كل من الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، أما في ألمانيا، فأفاد التقرير بأن ربع الأطفال والمراهقين بين سن 5 و19 عامًا يعانون من زيادة الوزن، بينما بقيت نسبة السمنة مستقرة عند 8%.

تغيير في نمط الغذاء والمخاطر المستقبلية

وأرجعت المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل، هذا التحول إلى أنماط غذائية غير صحية، قائلة: «لم يعد سوء التغذية يعني فقط نقص الوزن. فالسمنة تمثل خطرًا متزايدًا على صحة الأطفال ونموهم، نتيجة الاستهلاك المرتفع للأطعمة المصنّعة والفقيرة بالعناصر الغذائية الأساسية، في وقت حاسم من النمو البدني والمعرفي».

وحذّر التقرير من أن الأطعمة الرخيصة فائقة التصنيع والوجبات السريعة، التي تُسوَّق بكثافة للأطفال والمراهقين، تلعب دورًا رئيسيًا في هذه الظاهرة، مؤكدًا أن السمنة في هذه المراحل العمرية غالبًا ما تترسخ وتصبح أكثر صعوبة في العلاج لاحقًا.

تداعيات تتجاوز الصحة الجسدية

لم تقتصر مخاطر السمنة، بحسب التقرير، على الجانب الصحي فحسب، بل تمتد لتؤثر على الأداء الدراسي، والثقة بالنفس، والاندماج الاجتماعي للأطفال والمراهقين، ما يستدعي تدخلات عاجلة من الحكومات والمؤسسات التعليمية والصحية.

وتستند نتائج التقرير إلى بيانات تم جمعها من أكثر من 190 دولة، شملت مسوحًا أسرية، ونماذج إحصائية، وتقديرات بحثية متنوعة.

وفي ظل هذه المعطيات، تدعو اليونيسف إلى تبني استراتيجيات وطنية للحد من تسويق الوجبات السريعة، وزيادة الوعي الغذائي، وتوفير خيارات صحية ومتاحة للأطفال في المنازل والمدارس، لحماية الأجيال القادمة من تبعات أزمة سمنة متفاقمة.