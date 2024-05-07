أعضاء بالكونغرس الأمريكي يرفضون اعتقال «نتنياهو»

وجه 12 عضوا من الكونغرس الأمريكي رسالة إلى مدعي عام محكمة الجنايات الدولية كريم خان، أعلنوا فيها رفضهم لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ومسؤولين آخرين في حكومته، بسب الجرائم الذي ارتُكِبت في حق الشعب الفلسطيني بعد اجتياح غزة والتي ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية والابادة الجماعية المحرمة وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكد الأعضاء في الرسالة التي تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منها، أن فرض مثل هذه الإجراءات سوف تؤدي إلى فرض عقوبات على المدعي العام وعلى المحكمة الدولية.