أعمال صيانة بحقول آبار النهر الصناعي للرفع من معدلات إنتاج المياه

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، عن مباشرة فرق الصيانة بتنفيذ الخطة الخاصة باستخراج وصيانة وتركيب المضخات بحقول الآبار بمنظومة الحساونة – سهل الجفارة للرفع من معدلات إنتاج المياه وسد العجز بالإمداد المائي الناتج عن أعمال التخريب والسرقة للمحولات الكهربائية لرؤوس الآبار.

ونوهت إدارة المنظومة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن هذا الإجراء يأتي بالرغم من كل الصعوبات اللوجستية والمتمثلة في توفير الوقود والتموين لمواقع حقول آبار المنظومة بالجنوب، بحسب الإدارة

وتم خلال اليومين الماضيين تركيب مضخة البئر رقم (057) بالحقل الجنوبي وذلك بعد إجراء كافة أعمال الصيانة بالورشة المركزية واختبارات التشغيل الأمثل لها للتأكد من الوضعية التشغيلية للمضخة بمنطقة حقول الابار.