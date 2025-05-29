أغلى أندية أوروبا 2025 تكشف.. وجماهير القارة تشتعل ترقّباً لنهائي الأبطال

كشفت مؤسسة Football Benchmark عن قائمتها السنوية لأغلى عشرة أندية كرة قدم في أوروبا من حيث القيمة السوقية الإجمالية، حيث تصدّر ريال مدريد الإسباني الترتيب لعام 2025 بقيمة بلغت 6.3 مليار يورو.

المراكز الثلاثة الأولى: ريال مدريد – 6.3 مليار يورو، مانشستر سيتي – 5.2 مليار يورو، مانشستر يونايتد – 5.1 مليار يورو

بقية القائمة (بالترتيب): برشلونة، بايرن ميونيخ، ليفربول، أرسنال، باريس سان جيرمان، توتنهام هوتسبير، تشيلسي.

وتراوحت القيمة السوقية لهذه الأندية من 4.5 مليار إلى 2.9 مليار يورو، ما يعكس قوتها الاقتصادية، فضلاً عن تأثيرها التسويقي والرياضي المستمر.

بالتزامن مع إعلان هذه القائمة، تستعد جماهير الكرة الأوروبية لنهائي دوري أبطال أوروبا المرتقب، والذي سيجمع بين باريس سان جيرمان وإنتر ميلان يوم السبت المقبل على أرضية ملعب “أليانز أرينا” في ميونيخ، في مواجهة قد تُعيد رسم المشهد المالي والرياضي للأندية المتنافسة.

إنتر ميلان يكسر التقاليد: قميص ذهبي في نهائي الأبطال أمام باريس

وفي السياق، قرر نادي إنتر ميلان الإيطالي خوض نهائي دوري أبطال أوروبا هذا السبت أمام باريس سان جيرمان بقميصه الثالث، في خطوة غير معتادة تكسر تقاليده العريقة في المشاركات الأوروبية الكبرى.

وستُقام المواجهة الحاسمة على ملعب “أليانز أرينا” بمدينة ميونخ الألمانية، حيث يلعب باريس سان جيرمان بصفته الفريق المضيف، ما يمنحه حق ارتداء قميصه الأساسي، وفقًا لما أوردته شبكة ESPN، ونتيجة لذلك، تخلى إنتر عن قميصه الشهير ذي الخطوط الزرقاء والسوداء، مفضّلًا الظهور بقميصه الثالث الذي يتكون من لون ذهبي وشورت أسود.

وتُعد هذه المرة الأولى في تاريخه التي يظهر فيها إنتر ميلان بالقميص الثالث في نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن خاض النهائي ست مرات من قبل، غالبًا بالقميص التقليدي الذي أصبح رمزًا للنادي.

ورغم خروجه خالي الوفاض من بطولتي الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا هذا الموسم، يسعى إنتر إلى إنقاذ موسمه بلقب قاري وإفساد حلم الثلاثية التاريخية على باريس سان جيرمان، الذي توج بالفعل بلقبي الدوري الفرنسي وكأس فرنسا.