أغنية جزائرية تحقق أرقاماً عالية بالمشاهدات وتنتهي بصاحبها في السجن!

أعلنت السلطات الجزائرية، “إصدار حكم بالسجن 4 سنوات بحق الفنان الجزائري الحبيب هيمون، صاحب أغنية “انتحر عادي”، التي حققت مئات آلاف المشاهدات على يوتيوب”.

وبحسب وسائل إعلام جزائرية، “تم إيقاف “هيمون” من قبل “فرقة مكافحة الجريمة الإلكترونية بعد إصداره أغنية “انتحر عادي”، التي اعتبر أنها “تحتوي على رسائل مباشرة تدعو إلى الانتحار، ما يشكل خطرا على فئة الشباب والمراهقين”، وانقسم الرأي العام الجزائري حول هذا الحكم، حيث “رأى البعض أن فرض قيود غير مقبول على الإبداع الفني”، بينما اعتبر آخرون أن “بعض أغاني الرأي، بما فيها أغاني هيمون، تجاوزت الخطوط الحمراء”.

هذا “وحققت الأغنية “أكثر من مليون ونصف المليون مشاهدة على منصة “يوتيوب”، كما أثارت أغنية أخرى له بعنوان “أحضري الطبق” جدلا واسعا بسبب “تضمنها عبارات وصفت بأنها تشجع على تعاطي المخدرات”.