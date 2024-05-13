أفضل فاكهة لتعزيز صحة القلب!

أوصت جمعية القلب الأمريكية، “بضرورة تناول كمية معينة من الفواكه يوميا، لما لها من فوائد غذائية وصحية مختلفة، حيث تقلل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب لغناها بالفيتامينات ومضادات الأكسدة”.

وقال طبيب القلب في فلوريدا ديباك فيفيك، لمجلة “باراد”: “إن الفواكه توفر فوائد للقلب والأوعية الدموية، مثل خفض ضغط الدم المرتفع وتقليل فرص تصلب الشرايين”.

وأضاف فيفيك: “لتعزيز صحة القلب، فإن أفضل فاكهة بالنسبة له هي التفاح، لكونه مصدر جيد لمضادات الأكسدة والألياف وفيتامين سي والبوتاسيوم، كما أنه مخفض لنسبة السكر في الدم، مما يساعد على تقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني”.

فيما قال طبيب القلب في “تينيسي”، الدكتور سوشانت خيري: “إنه يفضل الموز لأنه غني بالألياف الغذائية وفيتامين سي وفيتامين بي 6 والبوتاسيوم والماغنيسيوم ومضادات الأكسدة”.

وأشار خيري، إلى أن “الألياف الغذائية تساعد على الهضم، وفيتامين سي يعزز جهاز المناعة، وفيتامين بي 6 مهم لنمو الدماغ والأعصاب”.

هذا وتؤثر أمراض القلب على أي من وظائف القلب وعلى أي من أجزاء القلب، ويعد مرض القلب الأكثر شيوعًا هو المتلازمة الإكليلية أو متلازمة الشريان التاجي (Coronary syndrome) بأشكالها المختلفة، والأوعية الدموية التاجية هي الأوعية الدموية المنتشرة على الجانب الخارجي من عضلة القلب ووظيفتها توصيل الدم إلى القلب نفسه، وتحدث أمراض القلب، عندما تكون هنالك عملية تصلب وتراكم طبقة خليط من الكالسيوم والدهون في داخل الأوعية الدموية التاجية، أو عندما يحدث انقباض في هذه الأوعية الدموية فمن المحتمل حدوث تضيّق في جوفها، الأمر الذي يعيق إيصال الدم إلى عضل القلب.



