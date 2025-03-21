أفغانستان تحذف كل ما يتعارض مع الإسلام من «المناهج الدراسية»

أعلن وزير التعليم الأفغاني حبيب الله آغا، “أن أي شيء يتعارض مع الدين الإسلامي والتقاليد الأفغانية سيتم حذفه من المناهج الدراسية الجديدة”.

وقال آغا، أثناء الإعلان عن “بدء العام الدراسي الجديد في البلاد إن “أي شيء يتعارض مع الإسلام والتقاليد الأفغانية سيتم استبعاده من المناهج الدراسية الجديدة”.

وأكد “على ضرورة دراسة الدين والعلوم الحديثة معا حتى نتمكن من المنافسة مع الدول الأخرى”.

وأضاف أن “المناهج الدراسية الجديدة ستتضمن العلوم الحديثة بالإضافة إلى المواد الدينية”.

وشدد رئيس هيئة الامتحانات الوطنية الأفغانية عبد الباقي حقاني، “على أن المناهج الدراسية يجب أن تكون خالية من “عناصر الأيديولوجية الأجنبية”.

وبحسب وكالة “نوفوستي”، تابع: “الطلاب يحتاجون إلى منهج دراسي قادر على تربية الأطفال بروح الولاء لوطنهم، ومخلص للإسلام، ويحمل أيديولوجية أفغانية، وخال من الأيديولوجية الأجنبية”.

يذكر أنه “ووفقا لوزارة التربية والتعليم الأفغانية، في العام الهجري 1403، كان في أفغانستان نحو 44 ألف مدرسة دينية، يعمل فيها أكثر من 250 ألف معلم ومعلمة ويدرسون العلوم لأكثر من 10 ملايين تلميذ وطالب ديني”.