أكبر مصدّري «الغاز المسال» في إفريقيا.. الجزائر بالمركز الثاني

أظهرت قائمة أكبر مصدري الغاز المسال في إفريقيا، تراجع الجزائر إلى المركز الثاني خلال العام الماضي مع استحواذ الدول الأوروبية على معظم الشحنات بقيادة تركيا وفرنسا.

وارتفعت الصادرات الجزائرية من الغاز المسال، خلال الربع الأخير من العام الماضي، بنسبة 6%، وبمقدار 150 ألف طن على أساس ربع سنوي.

واستحوذت فرنسا وتركيا على الحصة الأكبر من صادرات الجزائر من الغاز المسال خلال عام 2024، حيث بلغت نسبتهما 63% من إجمالي الشحنات، وفقًا لتقرير “مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في 2024” الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة.

وبحسب التقرير ارتفعت صادرات الغاز المسال الجزائري إلى 2.76 مليون طن، خلال الفترة الممتدة من أكتوبر إلى ديسمبر 2024، مقابل 2.61 مليون طن في الربع الثالث السابق له، وهو التراجع الذي يعقب فترة تراجع سجلت في الربع الثالث من العام الماضي، مقارنة بالربع الثاني السابق له، والذي بلغت فيه 3.27 مليون طن.

وجاءت الجزائر في المركز الثاني بقائمة أكبر مصدري الغاز المسال على مستوى القارة الإفريقية، خلال العام الماضي، بحجم صادرات سنوي تراجع إلى 11.62 مليون طن، مقابل 13.45مليون طن في عام 2023.

وأرجع مدير وحدة أبحاث الطاقة، أحمد شوقي، هبوط صادرات الجزائر من الغاز المسال في 2024، وتحديدا في النصف الثاني، إلى “انخفاض الإمدادات من محطة أرزيو بولاية وهران جراء عمليات الصيانة”.

يأتي هذا إلى جانب “زيادة الطلب المحلي، خلال الصيف، مع درجات الحرارة المرتفعة، التي دفعت استهلاك الكهرباء لمستويات قياسية”.

وسجل شهر سبتمبر أعلى معدل شهري في صادرات الجزائر من الغاز المسال، خلال العام الماضي، بحجم وصل إلى 1.15 مليون طن، فيما سجل شهر يوليو الماضي أقل معدل خلال العام بكمية 0.710 مليون طن.

وجاءت تركيا على رأس قائمة أكبر الدول المستوردة للغاز المسال الجزائري في 2024، بكمية بلغت4.05 مليون طن، وتلتها فرنسا بحجم 3.26 مليون طن، وإسبانيا بنحو 1.66مليون طن، فيما حلت إيطاليا في الترتيب الرابع بكمية وارداتها من الغاز الجزائري بلغت 1.39مليون طن في العام الماضي.