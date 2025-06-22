بمشاركة أكثر من 128 ألف طالب.. انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية

انطلقت صباح اليوم الأحد، الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي للعام الدراسي 2024-2025، حيث يتقدم لها 128,307 طلاب في جميع أنحاء ليبيا.

ويؤدي 103,166 طالبًا وطالبة في القسم العلمي، و24,592 في القسم الأدبي، امتحان مادة اللغة الإنجليزية اليوم. بينما يخوض 542 طالبًا وطالبة في التعليم الديني امتحان مادة القرآن الكريم وأحكام التلاوة.

وتستمر الامتحانات حتى العاشر من الشهر المقبل، وفق الجدول المعتمد من المركز الوطني للامتحانات، في 871 لجنة امتحانية تضم 8,554 قاعة امتحان.

ودعا وزير التربية والتعليم المكلف علي العابد الرضا الطلاب إلى التحلي بالجد والاجتهاد وتنظيم الوقت، مع التركيز على المذاكرة والابتعاد عن الغش. كما أشاد بجهود مراقبي التربية والتعليم في البلديات ولجان الإشراف على الامتحانات لتنظيم سيرها بالشكل المطلوب.

من جهته، حذر مدير مركز الامتحانات أحمد مسعود الطلاب من تسليم ورقة أسئلة الامتحان لأي شخص خلال أو بعد الامتحان، مشيرًا إلى أن تداول أي ورقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعرض صاحبها لإلغاء الامتحان.

كما حذرت الوزارة من اصطحاب الهواتف المحمولة وأجهزة التسجيل والأجهزة الإلكترونية الأخرى، بالإضافة إلى الآلة الحاسبة المخزنة والكتب والمذكرات والكراسات داخل قاعات الامتحان، لأن ذلك يعد غشًا محظورًا.