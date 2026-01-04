أكثر من 16 غارة.. مقتل شخصين بهجوم إسرائيلي على جنوب لبنان

قتل شخصان، اليوم، بغارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق تبنين – صفد البطيخ في جنوب لبنان.

وأفادت وكالة “سبوتنيك” أن الغارة أدت إلى مقتل السائق والشخص الذي كان برفقته، بينما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الهجوم استهدف “عنصرًا من حزب الله في منطقة جميجمة بجنوب لبنان”.

ويأتي هذا الهجوم ضمن سلسلة غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي يوم الجمعة الماضي، شملت أكثر من 16 ضربة على مناطق عدة في جنوب لبنان ومرتفعات جبل مشغرة في البقاع الغربي، ومرتفعات إقليم التفاح ووادي عزة وأطراف البيسارية.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه استهدف “مجمع تدريب لوحدة قوة الرضوان، ومبانٍ عسكرية وبنى تحتية”، فيما أوردت القناة 12 الإسرائيلية أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ موجة هجمات واسعة في لبنان.

ويجدر الإشارة إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، وكان من المفترض أن ينهي الجيش الإسرائيلي وجوده في جنوب لبنان بحلول 26 يناير 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، محتفظة بخمس نقاط استراتيجية، مبررة ذلك بـ”حماية مستوطنات الشمال”.

ورغم الاتفاق، يواصل الجيش الإسرائيلي شن ضربات من حين لآخر في لبنان، بحجة إزالة ما يعتبره “تهديدات حزب الله”.