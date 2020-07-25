أكثر من «9» ملايين متعافي من كورونا حول العالم

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم 15 مليونا، حيث أظهرت نتائج إحصاء جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، صباح اليوم السبت، أن إجمالي عدد حالات الشفاء من مرض كوفيد-19 في العالم بلغ 9 ملايين وأكثر من 43 ألف حالة.

وفي تقريرها اليومي أفادت الجامعة أيضا بانخفاض عدد الإصابات اليومية من الرقم القياسي 282,8 ألف خلال يوم الخميس إلى 225,3 ألف خلال أمس الجمعة.

وبلغت حصيلة الوفيات نحو 640 ألف حالة وفاة حول العالم.

وبحسب الإحصاءات يظهر أن أسرع وتيرة لانتشار المرض كانت في الأميركتين، حيث سُجل أكثر من نصف حالات العدوى في العالم، ونصف الوفيات.