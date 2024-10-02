أكسيوس: إسرائيل سترد خلال أيام وستستهدف مواقع نفطية إيرانية

كشف موقع “أكسيوس”، أن “تل أبيب، سترد بقوة على الهجوم الإيراني في غضون أيام”، مشيرا إلى أن “خيارات الردّ تحمل عدّة سيناريوهات”، وسط تخوّف من ردّ آخر من طهران والتي هددت بعقاب أكبر!

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين، “أن تل أبيب، ستستهدف مواقع نفطية واستراتيجية هامة في إيران”، في حين يرجح آخرون “إلى الاغتيالات المستهدفة وتدمير أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية”.

وأضاف الموقع، “أن الرد الإسرائيلي، ربما يشمل غارات جوية بجانب عمليات سرية مماثلة لتلك التي أدت إلى “مقتل هنية” قبل شهرين في طهران”.

وحذر مسؤولون إسرائيليون لموقع “أكسيوس”، “من احتمالية اندلاع حرب إقليمية شاملة، حيث هددت إيران بأنه في حال قررت إسرائيل الرد على هجومها الصاروخي، فإنها ستوجه ضربات أخرى ضدها”.

ولفت المسؤولون الإسرائيليون، “إلى أنه في حال ردت إيران مجددا فإن جميع الخيارات ستكون على الطاولة بما في ذلك الضربات على المنشآت النووية الإيرانية”.

وقال مسؤول إسرائيلي للموقع: “لدينا علامة استفهام كبيرة حول كيفية رد الإيرانيين على الهجوم المرتقب، لكننا سنأخذ في الاعتبار احتمالية القيام بأقصى ما يمكنهم فعله، وهو ما سيكون قضية مختلفة تماما”.

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن أمس، إطلاق إيران مئات صورايخ باتجاه إسرائيل.

هذا وطالبت فرنسا إسرائيل، “بإنهاء عملياتها العسكرية في لبنان وقطاع غزة في أقرب وقت ممكن”.

وقالت الرئاسة الفرنسية، في بيان، إن الرئيس “ايمانول ماكرون” طالب إسرائيل بإنهاء عملياتها العسكرية في لبنان وقطاع غزة في أقرب وقت ممكن”.

وأكدت الرئاسة الفرنسية أن “فرنسا ستنظم مؤتمراً لدعم الشعب اللبناني والمؤسسات اللبنانية في أقرب وقت ممكن”.

وأضاف البيان أن “باريس تريد أيضاً استعادة وحدة أراضي لبنان في امتثال صارم لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701”.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن “الرئيس أصدر تعليمات لوزير الخارجية بالذهاب إلى الشرق الأوسط مرة أخرى، وسيجري مشاورات هناك مع كل من يمكنه لعب دور في بدء خفض التصعيد”.