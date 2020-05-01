ألمانيا.. اعتداء عنصري على مسجد غربي البلاد

قام مجهولون، اليوم الجمعة، بكتابة عبارات عنصرية معادية للمسلمين على جدران مسجد في مدينة “غلزنكيرشن” غربي ألمانيا.

وأفادت وكالة “الأناضول” للأنباء، بأن شخصين مجهولي الهوية، كتبوا على جدران مسجد “توغرا” التابع لمنظمة “الرؤية الوطنية للمجتمع الإسلامي” (IGMG) جملاً عنصرية من قبيل “أخرجوا من ألمانيا” و”من النظام إلى الفوضى”.

وأشارت إلى أن الاعتداء العنصري جرى حوالي الساعة 01.30 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، وأن كاميرات المسجد سجّلت عملية الاعتداء بالكامل.

وقال كاظم أونلو، رئيس جمعية “توغرا”، إن الشرطة الألمانية هرعت إلى مكان الحادث فور الإبلاغ عنها، إلا أنها رفضت كتابة محضر تحقيق بشأن الحادثة.

وانتقد أونلو، سلوك الشرطة في رفضها فحص سجلات الكاميرا الأمنية للمسجد التي وثقت الحادث، مدعية أنه لا حاجة لذلك.

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