ألمانيا: تتوقعات بوصول عجز الموازنة إلى 1.75% خلال عام 2024

توقع مجلس الاستقرار الألماني الذي ينسق الشؤون المالية بين الحكومة الاتحادية والولايات أن يبلغ العجز في موازنة الحكومة العامة 1.75% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري وينخفض ​​إلى نحو 1% العام المقبل.

وأضاف المجلس، اليوم الاثنين، أن العجز الهيكلي، المعدل لاستبعاد العوامل الموسمية وغير المتكررة، سيبلغ نحو 1.25% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، وينخفض ​​إلى ما يقترب من 0.75% في 2025، على أن يرتفع مجددا بصورة طفيفة في العامين التاليين.

ورجح المجلس وصول العجز في نهاية فترة التوقعات في 2028 إلى نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويرى المجلس أن معدلات العجز المتوقعة معقولة، ولكنه يعتقد أن هناك حاجة ماسة إلى تشديد السياسات المالية لتحقيقها.

وقال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين بعد اجتماع المجلس “تشديد السياسة النقدية على نحو معتدل لا يعمل فقط على كبح التضخم، وإنما يتيح أيضا مجالا مستداما للاستثمار”.