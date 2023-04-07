ألمانيا تُجدد استعدادها لتقديم الدعم لمفوضية الانتخابات

جددت ألمانيا استعدادها لتقديم الدعم الفني والاستشاري مما يعزز جاهزية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ويُهيئ مناخاً ملائماً لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة.

جاء ذلك على لسان السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخات، خلال استقباله بمقر ديوان المفوضية في طرابلس، بحضور رئيس وأعضاء مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

واستعرض اللقاء الذي يأتي في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، جملة من الموضوعات المتعلقة بالشأن الانتخابي، كما بحث آخر مستجدات مسار العملية الانتخابية، وسُبل تدعيم المقترحات التي تنشد السلام والاستقرار وصولاً لإنجاز الاستحقاقات المخطط لها هذا العام.

وعبر السفير الألماني عن تقدير بلاده للجهود الوطنية الساعية لإنجاز الانتخابات، مثمناً في الوقت ذاته جهود المفوضية التي اضطلعت بها في التعامل مع المراحل الانتخابية السابقة، بحسب ما نقل الموقع الرسمي للمفوضية.