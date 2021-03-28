ألمانيا: مطالب طبية بفرض إغلاق شامل بسبب ارتفاع كبير في اصابات كورونا

عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا خلال الساعات 24 الأخيرة ارتفع بشكل كبير، الأمر الذي دعا رئيس جمعية أطباء العناية المركزة في ألمانيا لفرض إغلاق شامل في البلاد لمدة أسبوعين بشكل عاجل.

دعا رئيس جمعية أطباء العناية المركزة في ألمانيا، كريستيان كاراغيانيديس، إلى فرض إغلاق صارم لمدة أسبوعين، وإلى وقف فوري لجميع خطوات إعادة الفتح المقررة، وذلك في ضوء الزيادة الحادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وافاد كاراغيانيديس في تصريحات لصحيفة “راينيشه بوست” الألمانية في عددها الصادر اليوم السبت: “قرارات المشاريع النموذجية لفترة ما بعد عيد القيامة غير مناسبة على الإطلاق ويجب أن تتراجع الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات عنها على الفور”.

من جانبه، أعلن معهد “روبرت كوخ” الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح أمس السبت أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 20 ألفا و472 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية. وفق ما ذكرت وكالة DW.

وبحسب البيانات، سجل المعهد 16 ألفا و33 إصابة جديدة يوم السبت الماضي. وسجل المعهد 157 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس على مدار الساعات 24 الماضية، مقابل 107 حالات وفاة جديدة يوم السبت الماضي.