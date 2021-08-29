ألمانيا.. مظاهرات في برلين احتجاجاً على قيود كورونا

خرج الآلاف إلى شوارع العاصمة الألمانية برلين، لليوم الثاني على التوالي، احتجاجا على التطعيم ضد كورونا والقيود المفروضة لمنع الموجة الرابعة من الفيروس.

وردد المتظاهرون هتافات بينها “ارفعوا أيديكم عن أطفالنا”، ولوحوا بلافتات تندد بما وصفوه “بالفصل العنصري” بسبب التطعيم في حين تدرس بعض المناطق في ألمانيا تشديد القيود على من لم يتلقوا اللقاحات المضادة للفيروس.

ونقلت وكالة “رويترز” عن شرطة برلين قولها، إنها اعتقلت 80 شخصا بين المتظاهرين مع التركيز على من يمارسون العنف أو يدعون لانتهاك القواعد المتبعة لمكافحة كورونا.

واعتقلت الشرطة أمس السبت، نحو 100 شخص في مظاهرات مماثلة بعد أن حاول المتظاهرون اجتياز الحواجز للوصول إلى مقر الحكومة وسط برلين.

وتأتي الاحتجاجات وسط جدل في ألمانيا حول ما إذا كان سيتم فرض قيود على الأشخاص غير المطعمين، وكيفية تنفيذ ذلك، وهي مسألة باتت أكثر إلحاحا مع ارتفاع أعداد حالات الإصابة اليومية بالفيروس.

وخرجت احتجاجات مماثلة في برلين مستهل أغسطس، تخللتها اشتباكات مع الشرطة التي اعتقلت المئات.