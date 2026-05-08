أمراض خطيرة تهدد العالم.. تعرّف عليها

تصدر فيروس هانتا عناوين الأخبار مؤخرًا عقب تسجيل تفشٍّ على متن سفينة سياحية في المحيط الأطلسي، في وقت تتصاعد فيه تحذيرات الخبراء من أمراض خطيرة تنتقل من الحيوانات إلى البشر، قد تشكل تهديدًا صحيًا عالميًا في المستقبل.

وبحسب تقارير صحية، فإن السلالة المرتبطة بالتفشي الحالي تنتمي إلى فيروس هانتا، وهي سلالة نادرة قادرة على الانتقال بين البشر، على عكس معظم السلالات الأخرى التي تنتقل عادة عبر القوارض المصابة من خلال استنشاق ملوثات من فضلاتها أو بولها أو لعابها.

وتشير تقديرات صحية إلى أن الأمراض التي تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان تمثل نحو 60 بالمئة من الأمراض المعدية الناشئة عالميًا، ما يعكس حجم الخطر المتزايد المرتبط بهذا النوع من الفيروسات.

وفي ظل متابعة العالم لتطورات التفشي الحالي، يسلط خبراء الصحة الضوء على أربعة أمراض رئيسية تُعد من أخطر التهديدات المحتملة:

فيروس نيباه: ينتقل هذا الفيروس عبر الخفافيش أو الخنازير المصابة، كما يمكن أن يصل إلى الإنسان عبر تناول عصائر ملوثة. تظهر أعراضه خلال أيام قليلة وتشمل الحمى والصداع وآلام العضلات، فيما تتراوح نسبة الوفيات بين 40 و75 بالمئة، ما يجعله من أكثر الفيروسات خطورة.

فيروس ماربورغ: ينتقل عبر خفاش الفاكهة الإفريقي، ويسبب حمى شديدة مصحوبة بآلام حادة وقيء وإسهال، وقد يتطور إلى نزيف داخلي خطير. وتصل نسبة الوفيات في بعض الحالات إلى مستويات مرتفعة للغاية.

جدري القرود: ينتقل عبر بعض القوارض والحيوانات البرية من خلال العض أو الخدش أو التلامس المباشر. يتسبب في أعراض تشبه الإنفلونزا مع طفح جلدي واضح، وغالبًا ما تكون حالاته محدودة، لكنه قد يشكل خطرًا على الفئات الضعيفة صحيًا.

حمى القرم-الكونغو النزفية: ينتقل عبر قراد الحيوانات أو من خلال ملامسة دم أو أنسجة ماشية مصابة. يبدأ بحمى شديدة وآلام في الجسم وقد يتطور إلى نزيف حاد وفشل في وظائف الجسم، مع معدل وفيات مرتفع.

وتؤكد تقارير صحية أن هذه الأمراض، رغم اختلاف طرق انتقالها، ترتبط بشكل مباشر بالتغيرات البيئية وازدياد الاحتكاك بين الإنسان والحياة البرية، ما يزيد من احتمالات ظهور تفشيات جديدة.

هذا ويشير خبراء الصحة إلى أن توسع النشاط البشري في البيئات الطبيعية، إلى جانب تغير المناخ، يساهم في زيادة انتقال الفيروسات من الحيوانات إلى البشر، وهو ما يرفع من احتمالات ظهور أوبئة جديدة في المستقبل إذا لم تُعزز إجراءات المراقبة والوقاية.