أمراض صامتة خلف المكاتب.. أخصائية تكشف المخاطر!

حذرت الدكتورة يكاترينا ديميانوفسكايا، أخصائية طب الأعصاب، من أن موظفي المكاتب يواجهون تحديات يومية تؤثر على الجهاز العضلي الهيكلي، ما قد يؤدي إلى مجموعة من المشكلات الصحية المتعلقة بالظهر والمفاصل.

وأوضحت الطبيبة أن أكثر الأمراض شيوعًا بين العاملين في بيئات العمل المكتبية تشمل أمراض العمود الفقري التنكسية الضمورية (داء العظم الغضروفي)، بروز وفتقات الأقراص الفقرية، الجنف (scoliosis) خاصة بين الشباب، متلازمة النفق الرسغي، التهاب مفصلي الركبة والورك، وآلام اللفافة العضلية.

وأرجعت ديميانوفسكايا أسباب هذه المشكلات إلى الجلوس لفترات طويلة في وضعيات ثابتة وغير صحيحة، قلة النشاط البدني، وبيئة العمل غير المريحة، مما يؤدي إلى ضعف عضلات الظهر والبطن، إجهاد مجموعات عضلية معينة، ضعف تدفق الدم إلى الأنسجة، وتغيرات تنكسية في العمود الفقري والمفاصل.

وللوقاية من هذه المشاكل، نصحت الطبيبة باتباع عدة إجراءات مهمة، منها تنظيم مساحة العمل بشكل صحيح بحيث تكون شاشة الكمبيوتر في مستوى العينين، واستخدام كرسي يدعم الظهر، إضافة إلى أخذ فترات راحة منتظمة بالوقوف كل 30 إلى 40 دقيقة وأداء تمارين إحماء بسيطة.