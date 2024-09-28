أمريكا.. إعصار «هيلين» يخلّف عشرات القتلى ويقطع الكهرباء عن الملايين

لقي 49 شخصا على الأقل، مصرعهم بعد أن ضرب إعصار “هيلين” القوي الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، كما تسبب بتدمير ممتلكات بمليارات الدولارات وانقطاع الكهرباء عن الملايين.

وذكرت قناة “سي إن إن” الأمريكية، “أأن العاصفة الاستوائية، التي وصلت مساء الخميس إلى اليابسة في منطقة “بيج بند” بولاية “فلوريدا” كإعصار من الفئة الرابعة محملا برياح بلغت سرعتها 225 كم في الساعة، تسببت في وفاة 49 شخصا بولايات “كارولينا الجنوبية” و”جورجيا” و”فلوريدا” و”كارولينا الشمالية” و”فرجينيا”.

وقال المركز الوطني للأعاصير، “إن العاصفة من المتوقع أن تحوم فوق وادي تينيسي يومي السبت والأحد، وظلت العديد من تحذيرات الفيضانات سارية في أجزاء من جنوب ووسط جبال الأبلاش، بينما غطت تحذيرات الرياح العاتية أجزاء من تينيسي وأوهايو”.

وقالت “موديز أناليتيكس”: “إن قيمة الأضرار في الممتلكات، بحسب توقعاتها، قد تتراوح بين 15 و26 مليار دولار”.

وفي ولاية “تينيسي” الأمريكية، “نفذت السلطات عملية انقاذ خطرة لعشرات المرضى والعاملين الصحيين العالقين فوق سطح مستشفى اجتاحتها مياه الفيضان التي نجمت عن هطول أمطار غزيرة جراء الإعصار”.

وأدت العاصفة أيضا إلى “انقطاع التيار الكهربائي صباح اليوم السبت عن حوالي 3.3 مليون مستهلك في عدة ولايات بالجزء الشرقي من الولايات المتحدة من بينها “كارولينا الجنوبية” و”جورجيا” و”كارولينا الشمالية” و”فلوريدا” و”أوهايو”، إلى جانب تعطيل حركة السفر وخدمات التوصيل في عدد من الولايات”.

هذا وكانت ذكرت صحيفة يو اس تودي USA Today، أن إعصار “هيلين” الذي ضرب سواحل ولاية فلوريدا الأمريكية، هو أعنف الأعاصير التي تشهدها الولاية منذ 173 عاما.