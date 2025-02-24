أمريكا . إقالة 2000 موظف في «وكالة التنمية الدولية» وترسل الآلاف في إجازة!

قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنها “ستلغي 2000 وظيفة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وستضع جميع موظفيها باستثناء جزء بسيط منهم في إجازة”.

وذكرت وكالة “أ ب، اسوشيتد برس”، أنه “تم إرسال إخطارات إلى العاملين في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية”.

وأشارت الوكالة إلى أنه “اعتبارا من الساعة 11:59 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأحد 23 فبراير 2025، سيتم وضع جميع موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الذين يتم تعيينهم بشكل مباشر باستثناء الموظفين المعينين المسؤولين عن الوظائف الحرجة للمهمة والقيادة الأساسية و/أو البرامج المخصصة بشكل خاص، في إجازة إدارية على مستوى العالم”، كما جاء في الإخطارات”.

ووفق الوكالة، “كما تلقى مئات المتعاقدين مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إخطارات الفصل والإجازات خلال عطلة نهاية الأسبوع”.

وهذه الخطوة “جاءت عقب إغلاق إدارة ترامب، المقر الرئيسي للوكالة في واشنطن وإيقاف آلاف برامج المساعدات والتنمية الأمريكية في مختلف أنحاء العالم في أعقاب محاولة تجميد المساعدات الخارجية”.

وقال الرئيس دونالد ترامب، “إن المساعدات وأعمال التنمية مضيعة للمال وتعزز أجندة ليبرالية”، مضيفا: إن “الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) تديرها مجموعة من “المجانين المتطرفين”.