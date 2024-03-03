أمريكا.. استثمارات بقيمة 3 تريليونات دولار في مجال الطاقة النظيفة

توقعت وزارة الخزانة الأميركية زيادة استثمارات الطاقة النظيفة نتيجة الطلب الكبير عليها.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، إن الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة سيولد نحو 3 تريليونات دولار من فرص الاستثمار العالمية حتى عام 2050.

ورأت يلين، خلال زيارة موسعة قامت بها في تشيلي، أن تزايد الطلب على الليثيوم، وهو مكون أساسي ضروري في بطاريات السيارات الكهربائية، سيؤدي إلى تعزيز واردات الولايات المتحدة من تشيلي بشكل كبير في السنوات المقبلة.

واعتبيرت أن دور تشيلي الرئيسي في إنتاج النحاس أمر بالغ الأهمية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتضاعف الطلب بحلول عام 2035، لأن المعدن مطلوب في كل شيء من السيارات الكهربائية إلى توربينات الرياح البحرية وشبكات النقل.

يذكر أن تشيلي تعتبر المنتج الأول للنحاس في العالم وثاني أكبر بلد في إنتاج الليثيوم، المكون الأساسي في صناعة البطاريات للسيارات الكهربائية، ولديها 30% من حصة السوق العالمية وأكبر احتياطيات من الليثيوم.