أمريكا.. «الحزب الجمهوري» يستعد لمعركة تاريخية لتحديد زعيمه القادم

وسط هيمنة الرئيس دونالد ترامب على المشهد السياسي الأمريكي الحالي، بدأت التحركات مبكرًا لتحديد من سيخلفه في الانتخابات الرئاسية لعام 2028، مع توقع أن تكون المعركة داخل الحزب الجمهوري شديدة السخونة.

وحظي ترامب بدعم أصوات بارزة في معسكر “ماغا” مثل ستيف بانون، لكن غالبية الخبراء يرون أن أي محاولة له للترشح مرة أخرى ستكون انتهاكًا للدستور، بالإضافة إلى أنه سيبلغ الثانية والثمانين يوم الانتخابات، ما يجعل تسلسل الخلافة داخل الحزب محور اهتمام كبير.

أبرز المرشحين لخلافة ترامب

نائب الرئيس جي دي فانس يعد الوريث الأوضح لترامب نظرًا لقربه من السياسات والميول الانعزالية للرئيس، وقدرته على التواصل مع مؤيدي “ماغا”، رغم أنه يواجه شكوكًا حول حدسه السياسي.

دونالد ترامب الابن يعتمد بشكل كبير على نفوذ والده داخل الحزب، مع نشاط محدود على وسائل التواصل الاجتماعي وبرنامجه الإذاعي، وما زالت قدراته السياسية غير مختبرة.

السيناتور توم كوتون يتمتع بخبرة عسكرية قوية ومواقف صلبة في السياسة الخارجية، ويُعتبر منافسًا من الصف الأول حال قرر الترشح، مع سجل حافل في مواجهة التحقيقات السياسية لصالح ترامب.

السيناتور تيد كروز أحد أبرز منافسي ترامب في انتخابات 2016، واعتمد موقفًا أكثر تقاربًا مع الرئيس، لكنه يواجه بعض الشكوك داخل قاعدة “ماغا”.

وزير الخارجية ماركو روبيو يمثل جسرًا بين الجمهوريين التقليديين وأنصار سياسة “أمريكا أولاً”، ويستفيد من موقعه الحالي في الإدارة.

حاكم فلوريدا رون ديسانتيس استعاد شعبيته جزئيًا بين أنصار ترامب من خلال سياسات مثيرة للجدل مثل مراكز احتجاز المهاجرين، لكنه فشل في حملة 2024 ما أثر على مستقبله السياسي.

السيناتور جوش هاولي قد يكون مفاجأة محتملة إذا قرر الترشح، مع تركيز على الطبقة العاملة ومواقف اقتصادية شعبوية، رغم أنه يواجه انتقادات بسبب مواقفه الاجتماعية المتشددة.

النائبة مارغوري تايلور غرين شخصية مثيرة للجدل بصداماتها مع الديمقراطيين والجمهوريين، مع تصريحات مثيرة للجدل حول إسرائيل وسياساتها، لكن قابليتها للانتخاب على المستوى الوطني محل شك.

السيناتور تيم سكوت يحظى بتقدير واسع داخل الحزب، ويمثل الجمهوري الأسود الوحيد في مجلس الشيوخ، مما قد يساعد الحزب على جذب ناخبين جدد، لكنه لم ينجح في الماضي بكسب زخم انتخابي كبير.