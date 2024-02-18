أمريكا.. الطاقة الشمسية تشكل 58% من الكهرباء هذا العام

وسّعت الولايات المتحدة الأمريكية اعتمادها على الطاقة الشمسية خلال السنوات الأخيرة، كمصدر نظيف للكهرباء.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن مشروعات الطاقة الشمسية ستشكل 58% من القدرة المضافة للولايات المتحدة في عام 2024، مما يعزز إنتاج الكهرباء في البلاد.

وتوقعت الإدارة، أن تتم إضافة نحو 36.4 جيجا وات، من الطاقة الشمسية الجديدة على نطاق المرافق إلى الشبكة هذا العام.

وقال التقرير: إن أكثر من نصف القدرة الشمسية الجديدة سيضاف من ولايات تكساس وكاليفورنيا وفلوريدا، مشيرا إلى أن مشروع “جيميني”، للطاقة الشمسية في ولاية نيفادا سيوفر أيضًا دفعة كبيرة للإنتاج الكهرباء خلال هذا العام ، ومن المتوقع أن يكون أكبر منشأة للطاقة الشمسية في الولايات المتحدة.

وبحسب التقرير، يتطلع أصحاب محطات الطاقة إلى إضافة 62.8 جيجاوات من القدرة على مستوى المرافق، بزيادة هي الأكبر منذ عام 2003.

وأضاف التقرير، إن أسعار الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة، انخفضت بفضل الواردات الرخيصة من الشركات المصنعة الآسيوية.

وهيمنت الطاقة الشمسية على الاستثمار العالمي في توليد الطاقة الجديدة بشكل لم يسبق له مثيل، حيث بدأت الدول تتسابق للاعتماد عليها، لكونها أولا مصدر نظيف للكهرباء، كما انها أرخص.

وتعتبر الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم، بما فيها النفط والغاز.

وتعد الشركات الصينية رائدة في مجال الطاقة الشمسية، وكانت واشنطن فرضت على مدار سنوات، قيوداً على استيراد ألواح الطاقة الشمسية من الصين، معتبرة ذلك الطريقة المثلى لدعم المنتجين المحليين داخل البلاد.