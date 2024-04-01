أمريكا تتحدّث عن تسليم صواريخ «ATACMS» الباليستية إلى أوكرانيا

قال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي مايك تيرنر، إن الإدارة الأمريكية تقترب من اتخاذ قرار بنقل صواريخ ATACMS الباليستية التكتيكية إلى أوكرانيا.

وأضاف تيرنر: “بالإضافة طلب كييف للحصول على تمويل إضافي وتجديد مخزون الأسلحة، نحتاج إلى نقل أنظمة بعيدة المدى لها”، قائلا: “لم يجرؤ البيت الأبيض على القيام بذلك”.

هذا ويمكن إطلاق صواريخ “ATACMS” التي يصل مداها إلى 300 كيلومتر باستخدام نظام الإطلاق الصاروخي المتعدد “هيمارس” (HIMARS).

في سياق متصل، هدد رئيس جهاز المخابرات بوزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، بشن هجمات إرهابية وتخريبية على السكك الحديد الروسية.

وقال بودانوف: إن خط السكة الحديد الذي تبنيه روسيا عبر مناطق جديدة يمكن أن يصبح مشكلة خطيرة بالنسبة لأوكرانيا، مضيفا: لقد قامت روسيا بالفعل ببناء خط سكة حديد منذ أكثر من عام للربط بين أراضينا الجنوبية المحتلة مؤقتا”.

وأضاف: “هذه العملية على وشك الانتهاء وقد يشكل ذلك مشكلة خطيرة بالنسبة لنا”.

وكان بودانوف، قال في وقت سابق، “إن أوكرانيا تعمل على خطة عسكرية لاستهداف شبه جزيرة القرم”، مشيرا إلى أن “تصرفات القوات المسلحة الأوكرانية في البحر الأسود هي استعدادات لها”.