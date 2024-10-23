أمريكا تجدد التزامها الثابت بضمان أمن إسرائيل والأردن تؤجّل زيارة «بلينكن»

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، “التزام الولايات المتحدة الأمريكية الثابت بضمان أمن إسرائيل”.

وقال بلينكن من تل أبيب، إن “واشنطن تعمل على التوصل إلى تفاهمات واضحة بخصوص الحكم والأمن في غزة، وعلى التوصل إلى حل دبلوماسي دائم لوقف إطلاق النار في لبنان”.

وشدد على أنه “حان الوقت كي تحول إسرائيل النجاح العسكري إلى استراتيجي”، لافتا إلى أنه “يتبقى أمران هما إعادة الأسرى وإنهاء الحرب وندرس إمكانية وضع صيغ جديدة لتحقيق الهدفين”.

وقال: “لدينا خطط واضحة بشأن المستقبل في غزة بعد الحرب، ويتعين وجود خطط ملموسة للمضي قدما في غزة بعد الحرب”، موضحا “أننا نعمل على التوصل إلى تفاهمات واضحة بخصوص الحكم والأمن في غزة”.

وأضاف: “رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، كان العائق الأول أمام مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة”، مؤكدا “أننا نرفض تماما إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة”.

وشدد على أن “هناك حاجة إلى أن تفعل إسرائيل المزيد لإدخال المساعدات لغزة ويجب أن يكون ذلك مستداما، كما يتعين وجود خطط ملموسة للمضي قدما في غزة بعد الحرب”، مؤكدا أننا “نعمل على التوصل إلى حل دبلوماسي دائم لوقف إطلاق النار في لبنان”.

ورأى أنه “من المهم أن ترد إسرائيل على هجوم إيران بطرق لا تؤدي إلى تصعيد أكبر”.

وكانناقش وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، “الإجراءات اللازمة لضمان الأمن على المدى الطويل في الشرق الأوسط، وإنهاء الصراع في غزة، فضلا عن الوضع الإنساني”، وفق ما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر.

وقال ميللر: إن “بلينكن: ناقش مع :نتنياهو:، الحاجة إلى وضع خطة جديدة لمرحلة ما بعد الصراع من شأنها أن تسمح للفلسطينيين بالتعافي بعد انتهاء الأعمال العدائية، وكذلك ضمان الحكم والأمن وإعادة الإعمار في غزة”.

ولفت إلى أن “بلينكن، قال إن “هناك ضرورة للاستفادة من موت “يحيى السنوار” رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الذي اغتالته إسرائيل، وذلك من خلال تأمين إطلاق سراح المحتجزين، وإنهاء الصراع في قطاع غزة”.

وأشار المتحدث الأمريكي إلى ضرورة أن “تتخذ إسرائيل خطوات إضافية لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، فضلا عن ضمان أن تصبح هذه المساعدة متاحة لجميع المدنيين”.

وأكد ميللر أن “بلينكن ونتنياهو، تناولا مسألة ردع المزيد من العدوان العسكري من إيران وحلفائها، كما ناقشا جهود الولايات المتحدة وشركائها في هذا الاتجاه”.

هذا ووصل بلينكن، إلى إسرائيل، أمس الثلاثاء، في أول محطة له من جولة أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

الخارجية الأردنية تعلن تأجيل زيارة بلينكن للبلاد

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، “تأجيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى البلاد”.

وبحسب وكالة “عمون”، قالت الوزارة في بيان: “تم تأجيل زيارة الوزير الأمريكي للأردن ولقائه بوزير الخارجية أيمن الصفدي، إلى موعد يتفق عليه الوزيران لاحقا”.

وكانت الخارجية الأردنية، أعلنت في وقت سابق أن “اللقاء بين بلينكن والصفدي كان سيعقد صباح اليوم الأربعاء في مقر الخارجية في عمّان”.

هذا وارتفع عدد قتلى الحرب الإسرائيلية على غزة المتواصلة لليوم الـ 383 إلى 42718 قتيلا و100282 جريحاً.