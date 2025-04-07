أمريكا تحشد وإيران تستنفر بالردود.. هل اقتربت الضربة؟

قدمت طهران “عرضا سخيا من أجل بدء محادثات غير مباشرة مع واشنطن، وتنتظر الرد من الولايات المتحدة”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن “الرسالة الأمريكية وصلت إلى إيران وتم الإعلان عن أخبارها رسميا، وكان العرض الذي قدمته إيران لبدء محادثات غير مباشرة عرضا سخيا ومسؤولا وحكيما من الناحية السياسية”.

وأوضح بقائي، “أن المقترح الذي تم تقديمه أخذ بعين الاعتبار “التاريخ والاتجاهات المتعلقة بالقضية النووية على مدى العقد الماضي”.

وأضاف: “في ظل الظروف الراهنة، تفضل إيران التركيز على الاقتراح المقدم. وفيما يتعلق بالتطورات المستقبلية، سيتم اتخاذ القرارات وفقا للظروف وفي الوقت المناسب”.

ولفت إلى أن “إيران أرسلت رسالة الرد إلى الولايات المتحدة، ونحن ننتظر قرار الولايات المتحدة في هذا الشأن”.

تطور عسكري جديد قرب سواحل إيران

ذكرت مجلة نيوزويك، نقلا عن صور أقمار صناعية جديدة، “أن حاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس كارل فينسون” في طريقها إلى الشرق الأوسط، وستتمركز قريبا بالقرب من إيران، مثل حاملة الطائرات الأمريكية السابقة”.

وكشفت المجلة “أن حاملة الطائرات “يو إس إس كارل فينسون” كانت متمركزة في المحيط الهادئ، ثم توجهت إلى الشرق الأوسط للانضمام إلى حاملة الطائرات “يو إس إس هاري إس ترومان”، وقد عبرت حاملة الطائرات، مع قوة المهام التابعة لها، بما في ذلك المدمرتين “يو إس إس برينستون ويو إس إس سترات”، مضيق ملقا ودخلت المحيط الهندي”.

وكتبت نيوزويك في تقرير لها، “أن هذه الخطوة جاءت في الوقت الذي تصاعدت فيه التوترات مع إيران والحوثيين في اليمن، وقد تكون علامة على إمكانية اتباع نهج أميركي أكثر عدوانية في الأيام والأسابيع المقبلة”.

وبحسب التقرير، “فإنه مع التواجد المتزامن لحاملتي طائرات، أصبح لدى الولايات المتحدة الآن قوة ضاربة قوية في المنطقة”.

وشددت المجلة على أن “الوجود المشترك لحاملة الطائرات كارل فينسون وهاري إس ترومان وقاذفات بي-2 المتمركزة في جزيرة دييغو غارسيا يزيد بشكل كبير من قدرة الولايات المتحدة على شن ضربات جوية وصاروخية ويزيد من احتمال توسيع العمليات العسكرية”.

هذا “وتُعد “كارل فينسون” إحدى أبرز حاملات الطائرات الأميركية من طراز “نيميتز”، ويبلغ طولها أكثر من ألف قدم وتستوعب نحو 90 طائرة، من بينها المقاتلة الشبحية F-35C، والطائرة المتعددة المهام F/A-18 سوبر هورنت، إضافة إلى طائرات الحرب الإلكترونية EA-18G وطائرات الإنذار المبكر E-2D، وترافق الحاملة مجموعة من السفن الحربية، منها الطراد الصاروخي “برينستون” والمدمّرة “ستيريت”، والمزودتان بنظام “إيجيس” الدفاعي وصواريخ اعتراضية من طراز SM-6، ما يعزز من قدرة المجموعة على التصدي للطائرات والصواريخ وحتى التهديدات الباليستية”.