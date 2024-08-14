أمريكا ترسل شحنة قنابل بقيمة 750 مليون دولار إلى السعودية

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال”، “إن إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن”، سترسل إلى السعودية شحنات من القنابل تزيد قيمتها عن 750 مليون دولار في الأشهر المقبلة”.

وحسب “وول ستريت جورنال”، “فإن الشحنات تشمل 3000 قنبلة صغيرة القطر من طراز GBU-39s بقيمة 290 مليون دولار، وستزود هذه القنابل السعودية بذخيرة تزن 250 رطلا يمكن إطلاقها من مسافة بعيدة لتنفيذ هجمات دقيقة، بما في ذلك في المناطق الحضرية”.

ووفق الصحيفة، “سوف ترسل واشنطن أيضا 7500 قنبلة من طراز بيفواي “Paveway IV” بقيمة 468 مليون دولار، وهي ذخيرة تستخدم أشعة الليزر أو الأقمار الصناعية لتحديد أهدافها”.

وقال مسؤولون أمريكيون إن “عمليات التسليم ستبدأ على الأرجح في غضون عدة أشهر، وستعمل هذه الأسلحة على زيادة قدرة القوات الجوية السعودية على تنفيذ ضربات جوية دقيقة من مقاتلاتها أمريكية الصنع، سيمكن بيع المزيد منها للمملكة في السنوات المقبلة”.

هذا وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت أنها “ستستأنف بيع الأسلحة الهجومية للسعودية بعد توقف دام أكثر من ثلاث سنوات”.