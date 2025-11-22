أمريكا تسجل أول وفاة بسلالة نادرة من «إنفلونزا الطيور»

أعلنت ولاية واشنطن الأميركية عن أول حالة وفاة معروفة داخل البلاد بسبب سلالة نادرة من إنفلونزا الطيور، بعد إصابة رجل مسن بسلالة “إتش 5 إن 5″، بحسب ما أفادت وزارة الصحة المحلية.

وأوضح المسؤولون أن الرجل، الذي كان يعاني من مشكلات صحية مزمنة، أصيب بعد تعرض قطيعه من الدواجن المنزلية لطيور برية في فناء منزله بمقاطعة غرايز هاربور، الواقعة نحو 125 كيلومتراً جنوب غرب سياتل.

وأكدت السلطات أن الخطر على البشر منخفض، مشيرة إلى عدم تسجيل أي إصابات بشرية أخرى بالسلالة نفسها حتى الآن، وأنه لا يوجد دليل على انتقال الفيروس من إنسان لآخر.

وأضاف مسؤولو الصحة أنهم يواصلون مراقبة الأشخاص الذين كانوا على اتصال مباشر بالمريض ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة. كما أكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن الحالة لا تشير إلى أي زيادة في الخطر على الصحة العامة.

وتعد سلالة H5N5 واحدة من سلالات إنفلونزا الطيور النادرة، تُعرف بانتقالها من الطيور إلى البشر بشكل محدود، وغالباً ما تكون الحالات محصورة في الأشخاص الذين لهم اتصال مباشر بالدواجن المصابة أو الطيور البرية.

وفي السنوات الأخيرة، سجلت عدة دول إصابات بشرية محدودة بسلالات نادرة من إنفلونزا الطيور، لكنها عادة لا تؤدي إلى انتشار واسع بين البشر، وتشمل مراقبة الأشخاص المخالطين للمصاب، استخدام معدات الحماية الشخصية عند التعامل مع الدواجن، وتعقيم أماكن الاحتجاز والطيور المصابة.