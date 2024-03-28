أمريكا تعتزم إرسال ضباط الى تل أبيب لوضع خطط للعملية المقترحة في رفح

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن “الولايات المتحدة الأمريكية، تعتزم إرسال جنرالات لوضع خطط للعملية المقترحة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة”.

ونقلت القناة 13 الإسرائيلية، عن مسؤولين أمريكيين، أن “إدارة الرئيس جو بايدن تعتزم إرسال جنرالات أمريكيين ليبحثوا مع ضباط الجيش الإسرائيلي الخطط العملانية في رفح”.

وأفادت القناة، “بأنه من المتوقع أن يصل الجنرالات الأمريكيين قريبا إلى تل أبيب على أن يلتقوا بكبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين”.

وذكرت القناة الإسرائيلية، أن “الجيش بدأ الاستعدادات لشن عملية في رفح في حال انهيار مفاوضات الأسرى، كما شرع في خطوات فعلية منها بدء عزل المدينة والاستعداد لإجلاء المدنيين”.

وأضافت القناة، أن “رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أمر بشراء 40 ألف خيمة من الصين لنصبها في غزة تمهيدا للعملية البرية في رفح”.

في السياق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جون بيير، إن “مكتب نتنياهو وافق على إعادة جدولة زيارة الوفد الإسرائيلي لواشنطن لبحث العملية العسكرية المحتملة في رفح”.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر: “إن عملية عسكرية محدودة في رفح يمكنها القضاء على قادة حماس المتبقين”.