أمريكا تنهي برنامج «الدعم العسكري» لدول البلطيق

أعلنت صحيفة “فاينانشيال تايمز” نقلاً عن مصادر في البنتاغون أن الولايات المتحدة قررت إنهاء برامج مساعداتها العسكرية الموجهة لجيوش دول البلطيق، وهي ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الدول، التي تلقت أكثر من مليار دولار كمساعدات عسكرية من واشنطن خلال الفترة من 2018 إلى 2022، ستكون أول المتضررين من هذا القرار. كما أرسلت وزارة الدفاع الأمريكية رسائل إلى دبلوماسيين أوروبيين تفيد بأن واشنطن لم تعد تنوي تمويل تدريب وتجهيز جيوش دول أوروبا الشرقية المتاخمة لروسيا.

في المقابل، لم تُلغِ الولايات المتحدة برنامج التمويل العسكري الأجنبي الذي يدعم صفقات شراء الأسلحة، خاصة من الشركات الأمريكية، ويعتمد على مبدأ دفع الدول الأوروبية مقابل أمنها، وهو النموذج الذي اتبعته الإدارة السابقة بقيادة دونالد ترامب.

من جانبها، أكدت وزارة دفاع ليتوانيا تلقيها إخطاراً رسمياً من وزارة الدفاع الأمريكية حول إلغاء برنامج الدعم العسكري بموجب المادة 333 اعتباراً من السنة المالية القادمة.