أمريكا تواجه تهديداً غريباً.. «دودة حلزونية» مميتة للبشر والماشية

أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية عن تسجيل أول حالة إصابة بشرية بداء الدودة الحلزونية المرتبط بالسفر، وهي ذباب طفيلي آكل للحم، لدى شخص عاد من رحلة إلى إحدى الدول التي تشهد تفشياً للمرض، وفق ما ذكر آندرو نيكسون، المتحدث باسم الوزارة، في رسالة بالبريد الإلكتروني لوكالة رويترز.

وأكدت وزارة الصحة في ولاية ماريلاند والمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، في الرابع من أغسطس الجاري، أن الفحوص أظهرت إصابة المريض بالدودة الحلزونية.

وأشارت مصادر لوكالة رويترز إلى أن المريض سافر إلى غواتيمالا، إلا أن المتحدث لم يتطرق إلى التناقض حول مصدر الإصابة، مؤكداً أن “الخطر على الصحة العامة في الولايات المتحدة من هذه البداية منخفض للغاية”.

وتعد الديدان الحلزونية ذباباً طفيلياً تضع إناثه بيضها في جروح أي حيوان ذي دم حار، وعند فقس البيض، تستخدم مئات اليرقات أفواهها الحادة للحفر في اللحم الحي، ما قد يؤدي إلى موت الكائن المصاب إذا لم يُعالج، وطريقة تغذي هذه الديدان تشبه إدخال برغي في قطعة خشب، وتُعتبر مميتة للماشية ومدمرة للحياة البرية، فيما نادراً ما تصيب البشر، إلا أن الإصابات البشرية قد تكون قاتلة أيضاً.

ويشير الخبراء إلى أن العلاج ليس سهلاً، إذ يتطلب إزالة مئات اليرقات وتطهير الجروح بالكامل، ومع ذلك، تكون فرص النجاة كبيرة إذا بدأ العلاج في وقت مبكر.

وفي السياق الاقتصادي، قدرت وزارة الزراعة الأميركية أن تفشي العدوى في الحيوانات، لا سيما في ولاية تكساس أكبر ولاية أميركية منتجة للماشية، قد يكلف الاقتصاد حوالي 1.8 مليار دولار من نفوق الماشية وتكاليف العمالة ونفقات الأدوية، فيما لم تُسجل الحكومة الأميركية أي حالات إصابة في الحيوانات هذا العام.