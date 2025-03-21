أمريكا توافق على بيع أنظمة «أسلحة دقيقة» إلى السعودية

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على “صفقة بيع محتملة أنظمة أسلحة دقيقة التوجيه إلى المملكة العربية السعودية”.

وصدر بيان عن وكالة “التعاون الأمني والدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، أن “الصفقة تشمل أنظمة السلاح الدقيق المتقدم (APKWS)، إلى جانب العناصر المرتبطة بالدعم اللوجستي وبرنامج التدريب، وذلك بتكلفة تقديرية تبلغ 100 مليون دولار”.

وبموجب الصفقة، “طلبت المملكة العربية السعودية شراء 2000 وحدة من هذا النظام، بالإضافة إلى قطع الغيار، والمعدات الداعمة، وبرمجيات الصواريخ، والتدريب، والخدمات الهندسية والفنية واللوجستية”.

وأضاف البيان أن “هذه الصفقة تأتي في إطار دعم أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة وتعزيز الأمن القومي الأمريكي من خلال تعزيز قدرات شريك استراتيجي يسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج”.

وأكد البيان أن “هذه الصفقة لن تؤثر على التوازن العسكري في المنطقة، كما أنها لن تؤثر سلبا على جاهزية الدفاع الأمريكية، يشار إلى أن “نظام التوجيه المتقدم للصواريخ الدقيقة” هو نظام تسليح متطور مصمم لتحويل الصواريخ غير الموجهة إلى صواريخ دقيقة التوجيه بتكلفة منخفضة نسبيا مقارنة بالأنظمة الأخرى”.