الولايات المتحدة.. سحب عاجل لـ«عصائر فاكهة» بسبب مخاطر قاتلة

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الاثنين، عن سحب أكثر من 22 ألف عبوة من عصائر الفاكهة تنتجها مزرعة “إيفرغرين أورتشارد” في نيوجيرسي، إثر مخاوف من تلوث محتمل ببكتيريا ضارة قد تسبب أمراضًا صحية خطيرة.

وشملت عملية الاستدعاء عصائر الكمثرى والعنب والعناب الكورية، التي تُباع في متاجر التجزئة بنيوجيرسي ونيويورك وبنسلفانيا، بالإضافة إلى المزرعة نفسها.

وأوضحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أن الاستدعاء من الفئة الثانية، أي أن احتمال حدوث “عواقب صحية خطيرة” منخفض، ولم تُسجّل أي حالات مرضية مرتبطة بهذه العصائر حتى الآن.

وأشارت التحقيقات إلى أن المزرعة لم تثبت أن العصائر خضعت للبسترة، وهي عملية التسخين السريع ثم التبريد للقضاء على البكتيريا مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية، والتي قد تسبب الغثيان والقيء والإسهال، وتشكل خطورة أكبر على الأطفال وكبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة.

وتفصيل الاستدعاء يشمل:

15,250 عبوة من عصير الكمثرى الكوري (رموز: P20261110 وP20261130).

4,925 عبوة من عصير العناب (رموز: J20260910 وJ20261110).

1,950 عبوة من عصير العنب (رموز: G20261215).

وتُباع العصائر في عبوات من رقائق الألومنيوم، سعة كل منها 4 أونصات، وتؤكد FDA أن القوانين لا تُلزم المزارع بالبسترة، لكنها تشترط وضع ملصقات تحذيرية عند عدم البسترة.

وتجدر الإشارة إلى أن البسترة أصبحت شائعة بعد تفشي الإشريكية القولونية في عصير تفاح غير مبستر في التسعينيات، ما أدى إلى إصابة 70 شخصًا ووفاة طفلة تبلغ 16 شهرًا، فيما تشير تقديرات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إلى إصابة نحو 1.35 مليون شخص بالسالمونيلا سنويًا، مع تسجيل 420 حالة وفاة، بالإضافة إلى حوالي 95 ألف إصابة بالإشريكية القولونية وما لا يقل عن 30 حالة وفاة سنويًا.