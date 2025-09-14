أمريكا.. قاضية تتهم إدارة ترامب بالتحايل على قوانين الهجرة

قالت قاضية أميركية، أمس السبت، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمدت التحايل على قوانين الهجرة عندما رحلت مهاجرين من نيجيريا وغامبيا إلى غانا الأسبوع الماضي، ضمن استراتيجية تهدف إلى إرسال المهاجرين إلى “دول ثالثة” لتسريع ترحيلهم والضغط على المهاجرين غير القانونيين في الولايات المتحدة لمغادرة البلاد.

وحددت القاضية تانيا تشوتكان، المقيمة في واشنطن، جلسة طارئة بعد أن أوضح محامو بعض المهاجرين أن موكليهم توقعوا أن يُنقلوا إلى بلدانهم الأصلية، حيث يخشون التعذيب أو الاضطهاد.

وأشارت إلى أن الاتفاق مع غانا يبدو وسيلة للالتفاف على المتطلبات القانونية الأميركية التي تحظر إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية إذا كانوا معرضين للخطر.

وأعلن رئيس غانا، جون دراماني ماهاما، الأسبوع الماضي أن بلاده استقبلت بالفعل 14 من المرحلين، وفق الاتفاق مع الولايات المتحدة.

وقالت القاضية تشوتكان إن المخاطر على هؤلاء المهاجرين ليست مجرد تكهنات، بل مخاوف حقيقية تعترف بها الحكومة الأميركية.

وجاء في دعوى قضائية رفعت يوم الجمعة نيابة عن خمسة من المهاجرين، أنهم اقتيدوا من مركز احتجاز في لويزيانا، وكبلوا بالأغلال، ووضعوا على متن طائرة عسكرية أميركية دون إخبارهم بوجهتها، واضطر بعضهم إلى ارتداء سترات تقييد لمدة 16 ساعة.

وأكدت الدعوى أن هؤلاء المهاجرين كانوا يتمتعون بالحماية القانونية من الترحيل إلى بلدانهم الأصلية، ما يثير تساؤلات حول شرعية الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأميركية.